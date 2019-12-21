Астролог Володина назвала три знака Зодиака – главных везунчиков 2020 года

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Специалист рассказала, кому повезет в 2020 году по знакам Зодиака.

Российский астролог Василиса Володина назвала три знака Зодиака, которых, по ее словам, ждет настоящее счастье в наступающем году.

По ее словам, Львам в 2020 году будет сопутствовать везение. Представители этого знака Зодиака смогут наладить свою жизнь и стать успешными. Первая половина 2020 года будет для вас непростой, так как вам нужно будет много трудиться и постоянно двигаться к цели, но уже начиная с мая ивжнтхх вы почувствуете попутный ветер и поймете, что ваши труды не были напрасными.

Водолеи в следующем году наконец-то обретут счастье. Представители этого знака Зодиака долго пытались найти себя, но затем теряли. Вы прошли большое количество испытаний, и теперь Вселенная решила вас отблагодарить. В 2020 году можно решаться на авантюры, рисковать. Это ваш год, но до его наступления необходимо расставить приоритеты, сделать выводы и наметить план действий.

Рыбы в 2020 станут еще одними счастливчиками 2020 года. Представители этого знака Зодиака будут получать удовлетворение от жизни и понимание того, что они счастливы. Все будет "гореть" у вас в руках, поэтому астролог рекомендует не отказываться от предложений – в это время вы все успеете, получите огромное вознаграждение и полезные знакомства.

Ранее TopNews писал о том, что астролог Василиса Володина назвала три знака Зодиака, которых ожидают финансовые проблемы в 2020 году.