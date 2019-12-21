Какой сегодня праздник 21 декабря 2019: церковный праздник Анфиса Рукодельница отмечают в России

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Сегодня, 21 декабря 2019, также празднуют День святого Томаса в Нидерландах и другие события.

Какой сегодня праздник 22 декабря 2019: церковный праздник Анфиса Рукодельница

В этот день поминают святую Анфису Римскую, которая пострадала за христианскую веру в 5 веке. Анфиса была женой римского сановника и исповедовала христианство (согласно преданию, ее крестил святитель Амвросий Медиоланский, память которого отмечается накануне).

Однажды супруга градоначальника предложила ей принять арианское крещение (арианское учение отрицало единство Бога-отца и Иисуса Христа). Анфиса отказалась и по навету женщины была сожжена ивжнтхх на костре.

На Анфису всем девушкам на Руси полагалось заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Делать это желательно было в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться — проводить специальные обряды от порчи. «На Анфису девка шьет, но лишний глаз при том шитье — на сглаз», — говорили в народе и советовали молодым рукодельницам обвить вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцев иглой. Этот же обряд защищал от зевоты и икоты.

Магической силой обладала и сама вышивка, в которой нередко зашифровывали разного рода символы. Так, ромбы на полотенцах обозначали плодородие; круглые розетки и крестообразные фигуры на одежде охраняли ее владельца от несчастий. В традиционных узорах русской вышивки встречаются также изображения солнца, деревьев, птиц, олицетворяющих жизненные силы природы. Русские люди верили в их силу, считая, что они принесут в дом достаток и благополучие.

День святого Томаса в Нидерландах

В Голландии День святого Томаса отмечают каждый год 21 декабря. Такой день является последним днем занятий в школе перед Рождественскими каникулами. В школах 21 декабря распространена очень забавная традиция. Все ученики этого числа стараются как можно раньше прийти в школу.

Тот, кто пришел. Должен написать на классной доске свое имя. А вот имя того школьника, которое в этом списке будет последним, ведь день будут дразнить сонным Томасом. Так что в такой день стыдно долго спать. В такое торжество боятся опоздать в школу даже учителя. Все основные приготовления в Рождеству, обычно, к такому дню заканчиваются. Ночь с 21 на 22 декабря самая длинная в году. Ее также называют «ночью двух хлебов». В такую ночь две очереди выпечки успевают дойти.

Кто празднует именины 21 декабря 2019?

Анфиса, Кирилл, Сергей.

Что произошло 21 декабря 2019 в истории?

1192 – герцог Леопольд V австрийский взял в плен английского короля Ричарда I Львиное Сердце.

1610 – убит претендент на русский престол – самозванец Лжедмитрий II.

1891 – состоялся первый в истории баскетбольный матч.

1899 – в Питере вышел первый номер журнала Огонек.

1991 – в Алма-Ате подписана была Декларация о целях и принципах СНГ.

Кто родился 21 декабря 2019 из знаменитостей?