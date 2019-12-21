Поліція розглядає три версії зухвалого вбивства ланей у Воротневі

Правоохоронці розглядають три версії щодо вбивства сімох ланей на території Воротнівського лісництва.

Про це під час інтерв’ю розповів головний поліцейський Волині Петро Шпига.

Шпига зауважив, що розслідування цього злочину перебуває на його контролі і навіть на контролі керівництва Нацполіції.

«Вважаємо, що це – не справа рук браконьєрів. Ми розуміємо, що є дотичні особи, які невдоволені позицією лісництва з приводу того, хто повинен забезпечувати охорону, хто повинен працювати. Це одна із трьох версій. Через таємницю слідства я їх не називатиму», – висловився головний поліцейський області.

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За його словами, вбивці ланей ретельно готувалися до цього злочину.

«Злочинці залишили вбитих ланей на території, абсолютно нічого не взявши. Тому це, напевно, виклик комусь. Ймовірно, якесь політичне замовлення. Але у цих людей немає ні душі, ні почуттів», — резюмував Шпига у цьому питанні.

Нагадаємо, на початку грудня невідомі вбили 7 ланей, які проживали у вольєрі на території Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ». Жорстоко убитим тваринам було до 3 років. Найближчим часом лісівники планували випускати їх на волю.