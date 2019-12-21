Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу: строительство приостановлено

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, согласно которому ввел в действие санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что санкции начали действовать немедленно после подписания договора 20 декабря. Согласно нему, строительство на объектах должно прекратиться.

«Стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, которые участвовали в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства „Северного потока — 2“ и „Турецкого потока“, должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством», — пояснили положения документа в минфине США.

Там же добавили, что допускаются и «добросовестные исключения» — в том случае, если прекращение работы потребует некоторого времени для обеспечения безопасности трубопровода и защиты окружающей среды от ущерба.

По данным издания, ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол предупредил, что санкции ударят по швейцарской фирме Allseas и итальянской организации Saipem; также под них попадут представители и компаний Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.

Так, на сайте Allseas уже появилось сообщение о приостановке работ в связи с санкциями. «Allseas приостанавливает свою деятельность на „Северном потоке — 2“», — сказано в заявлении компании. Там же говорится, что организация ожидает разъяснений от США.

Проект предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее разрешение на строительство «Северного потока — 2» выдали ФРГ, Финляндия и Швеция, в конце октября разрешение было получено от Дании.

Между тем против «Северного потока — 2» выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего природного газа в Европу. Кроме того, Латвия, Литва и Польша уверены, что проект носит исключительно политический характер.