20 медиков алтайской всю ночь боролись жизни пострадавших ДТП полицейским авто

В Минздраве Алтайского края рассказали о состоянии троих граждан, пострадавших накануне вечером в аварии в Алейском районе. После проведения сложнейших операций силами врачей районной больницы их жизни удалось спасти, однако пока все они находятся в тяжелом состоянии. В ближайшее время их отправят в Барнаул.

Как рассказали в министерстве, 19 декабря на месте происшествия работали три бригады «скорой помощи». Три человека с травмами различной степени тяжести были оперативно доставлены в Алейскую ЦРБ. К моменту поступления пациентов медики экстренно подготовили операционные и собрали две бригады медицинских работников по 10 человек. Операции пришлось проводить одновременно в двух залах. «Наши специалисты сработали очень профессионально, проявили самые лучшие командные качества. Хотел бы еще отметить, что на этой неделе поступило оборудование для реанимационной, которое сразу же было задействовано этой ночью. Без него справиться с задачей было бы гораздо сложнее», — отметил главный врач больницы Александр Берестенников.

Кроме того, в краевом Минздраве сообщили, что настоящий момент состояние выживших в аварии людей врачи оценивают как тяжелое. После стабилизации будет принято решение об эвакуации их в Барнаул.

Напомним, авария произошла 19 декабря в 18:50 на автодороге А-322 между селами Урюпино и Красный Яр. В полицейском авто находились при исполнении обязанностей пятеро сотрудников МВД в форменной одежде. Четверо из них погибли. Еще одну женщину из числа полицейских в тяжелом состоянии увезли в больницу и прооперировали, сейчас она находится в реанимации. Вторым участником ДТП стал автомобиль Toyota Corolla Fielder, в нем находилось трое людей, один из которых также погиб.

По информации «Местного времени», полицейский «ВАЗ» – служебный автомобиль МО МВД «Рубцовский». В нем находились водитель и четверо сотрудников паспортной службы, которые возвращались из командировки в Барнаул.

Следственными органами СУ СКР по Алтайскому краю уже возбудили дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). По данным следствия, именно водитель иномарки, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со служебным автомобилем полиции.