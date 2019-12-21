Пенсионный фонд объявил сроки выплат пенсий в январе

Те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря. Те, кто пользуется услугами Почты России, смогут получить выплаты начиная с 3 января.

Пенсионный фонд России обеспечит выплату пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2020 года авансом.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правления ПФР. Согласно ему отделения фонда начнут перечисление денежных средств «Почте России» с 25 декабря этого года. В банки, в том числе Сбербанк, деньги будут начисляться с 27 декабря.

Получающие средства через кредитно-финансовые организации пенсионеры смогут получить пенсии за январь с 30 декабря. Для пользователей услуг «Почты России» средства будут начисляться по стандартному графику — с 3 января нового года.

Напомним о том, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год. Таким образом, она будет действовать до 2022 года включительно. Пенсионные накопления заморожены с кризисного 2014 года.