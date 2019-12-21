КНДР отреагировала на обвинения в нарушении прав человека

close

Denis Balibouse/Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Корейской Народно-Демократической Республики ответило на обвинения США в нарушении прав человека. Заявление северокорейского МИД опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи.

Обвинения, предъявленные Соединенными штатами, могут привести к обострению ситуации на Корейском полуострове, отмечает МИД КНДР.

США, по заявлению министерства, заставили Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций (ООН) принять резолюцию о правах человека в КНДР, что расценивается северокорейской стороной как серьезная политическая провокация.

КНДР является «социалистическим государством, ориентированным на людей», отмечается в заявлении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Осталось две недели: Киму надоели переговоры с США

— Госдеп США счел преждевременным смягчение санкций в отношении КНДР

— Трамп заявил о «хороших отношениях» с Ким Чен Ыном

Источник