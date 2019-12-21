США считают несправедливым уголовное преследование Израиля

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Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне, 8 июля 2019 года

Yuri Gripas/Reuters

Израиль подвергается несправедливому преследованию со стороны Международного уголовного суда (МУС), заявил госсекретарь США Майк Помпео. Текст сообщения опубликован на сайте Госдепартамента США.

Международный уголовный суд завершил предварительное рассмотрение ситуации в Палестине, прокурор Фату Бенсуда обратилась к судьям с просьбой подтвердить право МУС осуществлять юрисдикцию в отношении Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима и сектора Газа.

Палестина не является суверенным государством и не может претендовать на получение полноправного членства или участия в качестве государства в международных организациях, включая МУС, отметил Помпео.

Израиль, в состав которого входят палестинские территории, не является членом МУС. Таким образом, суд не имеет права осуществлять уголовное преследование, подчеркнул госсекретарь США.

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