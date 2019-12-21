Фактчекинг. Журналисты насчитали у Путина 20 ошибок на пресс-конференции

Журналисты «Открытых медиа» выявили 20 ошибок, неточностей и передёргиваний, сделанных Владимиром Путиным в ходе его 15-й большой пресс-конференции 19 декабря. Интересно, что корректировать стенограмму, опубликованную на сайте, после обнаружения ошибок не стали. Вот в чем был неточен президент России (приводим часть не прошедших проверку моментов).

На большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года.

Kremlin.ru

1. «Скажем, атомная энергетика, восемь блоков запустили в последнее время. За весь советский период, по-моему, 16 было».

От СССР Российской Федерации досталось 28 энергоблоков на 10 АЭС общей номинальной мощностью 20 242 МВт. Сейчас их 36.

2. «В гидроэнергетике произошёл существенный рывок вперёд по генерации, просто существенный, можно даже сказать, скачок».

В 1992 году установленная электрическая мощность российских ГЭС (включая ГАЭС) составляла 43 336 МВт. По данным ОАО «СО ЕЭС», суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций ЕЭС России на 1 января 2019 года составляет 48 506,3 МВт. Прирост составил 12%, ни о каком скачке в гидрогенерации говорить не приходится. За то же время рост установленной мощности ГЭС в мире составил 88%.

На большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года.

Kremlin.ru

3. «Он работал в 1936—1937-х годах. Что он делал? Тогда как раз были „чистки“ в правоохранительных органах, в том числе в органах безопасности. Утром человек приходил на работу, ничего не подозревая, ничего не зная, против него возбуждали уголовное дело, а вечером уже выдавали тело расстрелянного семье. И вот этот старичок, от которого все разбегались, он приводил в исполнение эти приговоры».

Тела родственники расстрелянных в те годы не получали, более того, подавляющее большинство даже не знало о судьбе близких. По приказу № 447 время и место расстрела держались в тайне. А в 1939 году специальным приказом обусловлено: родственникам отвечать, что такой-то осужден на 10 лет без права переписки. Быстрота, с которой якобы действовала репрессивная машина, противоречила бы требованиям наркома внутренних дел: «В процессе следствия должны быть выявлены все преступные связи арестованного».

На большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года.

Kremlin.ru

3. «WADA не запретила проводить эти соревнования, повнимательнее давайте почитаем, что там написано: они рекомендуют международным федерациям не проводить. Скажем, чемпионат Европы по футболу всё равно будет. <…> Думаю, что и чемпионат , который Вы упомянули, по волейболу тоже, скорее всего, пройдёт «.

Решение WADA, как сказано в подробном разборе РБК, состоит в следующем: «Вот ключевые моменты санкций, введённых по единогласному решению исполнительного комитета WADA. Россия на четыре года лишается права проводить крупнейшие международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Спортсмены России в течение четырёх лет не могут представлять свою страну на крупнейших соревнованиях, выступая под национальным флагом. Речь идет об Олимпийских и Параолимпийских играх, а также чемпионатах мира».

На большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года.

Kremlin.ru

4. «Есть разные, примерно сводящиеся к одному и тому же оценки последствий этих санкций для всех участников этого малоприятного процесса. Для Евросоюза где-то подсчёт под 50 миллиардов евро. Не помню, по-моему, Всемирный банк насчитал нам где-то 50 миллиардов долларов».

Путинские оценки потерь Евросоюза от санкций к России все время снижаются. На пресс-конференции в декабре 2018 года Путин заявлял: «По данным Европарламента, на 500 миллиардов евро примерно потери». На «Прямой линии» в июне 2019 г.: «Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов».

По оценкам Австрийского института экономических исследований, страны Евросоюза потеряли 30 млрд евро из-за санкционной политики против России по состоянию на октябрь 2017 года. Причём имелись в виду не прямые убытки, а упущенная выгода. При этом австрийские экономисты отмечали, что эти риски были связаны не исключительно с санкциями, а еще и с кризисом в российской экономике.

5. «Допустим, в России никогда не было вертолётного моторостроения. Теперь есть, мы построили заводы, в том числе в Петербурге, и, прежде всего, в Петербурге».

Вертолётное моторостроение в РСФСР было, и довольно успешное. Ленинградское ОКБ имени Климова в 1962-м разработало турбовальный двигатель ГТД-350 для вертолета Ми-2, в 1963-м — двигатель ТВ2−117 для вертолета Ми-8, в 1972-м — двигатель ТВ3−117 для Ми-24.

Около 22 тыс. двигателей ТВ2−117 (и его модификаций) были выпущены на Пермском моторном заводе с 1965-го по 1997 годы. В 1990-е годы ОКБ Климова разработало двигатели ВК-2500 и ВК-1500. Именно выпуск ВК-2500, начатый в Петербурге на новой площадке, Путин почему-то считает началом российского вертолётного двигателестроения.

На большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года.

Kremlin.ru

6. «У нас не было двигателей для морских судов, не было просто в России такой отрасли. Оказалось, что это отдельная отрасль целая. У нас теперь есть, причём нового поколения, эффективно работающая. Мы целую отрасль создали, науку, школу, производство развернули».

В действительности судовые силовые установки (дизельные, паротурбиннные, ядерные) в РСФСР изготавливали множество предприятий. Например, Кировский завод разрабатывал и производил судовые газотурбинные двигатели ГТУ-20 еще в 1960-х. Главным конструктором первых в стране судовых газотурбинных установок был профессор Военно-морской академии Григорий Зотиков, и это научное направление с 1930-х годов разрабатывалось сотрудниками кафедры паровых и газовых турбин Военно-морской академии.

7. «Сейчас один из главных вопросов — это закредитованность предприятий ОПК. Не буду вас пугать и называть цифры, они значительные. Речь идёт о сотнях миллиардов рублей».

Президент занизил на порядок кредитную нагрузку предприятий оборонно-промышленного комплекса. Объем кредитов предприятиям ОПК составляет более 2 трлн руб. лей, заявил 8 июля курирующий эту сферу вице-премьер Юрий Борисов в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

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