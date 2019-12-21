Названа новая версия атаки на Лубянке

Устроивший стрельбу по сотрудникам ФСБ на Лубянке житель Подмосковья Евгений Манюров действовал спонтанно. Он обещал прийти на тренировку в стрелковый клуб, где он занимался в субботу, 21 декабря, и намеков на то, что пойдет на преступление не было.Внешне жизнь Манюрова не отличалась от жизни обычного человека. Он ходил в фитнес-клуб, дважды в месяц посещал парикмахерскую, по субботам тренировался в стрелковом клубе.

Недавно он посетил гостевой банкет в фитнес-клубе, гости которого обратили внимание на его блуждающий взгляд. Последний раз он пришел в стрелковый клуб в субботу, 14 декабря, и пообещал прийти через неделю.Мать стрелка ранее рассказала, что он увлекался стрельбой, дома у Манюрова был найден арсенал оружия. Соседи вспоминали, что мужчина всегда был один, не имел друзей и семьи.Около 18:10 в четверг, 19 декабря, стало известно, что в центре Москвы, в приемной ФСБ на Кузнецком Мосту произошла стрельба. В результате происшествия погибли два сотрудника ФСБ, четыре человека получили ранения, среди них — один гражданский. Стрелок ликвидирован.