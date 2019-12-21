Минниханов поздравил призеров соревнований по автоспорту

Сегодня в Казани подвели итоги сезона 2019 года по автоспорту. Призеров республиканских, российских и международных соревнований поздравил президент РТ Рустам Минниханов.

По его словам, минувший сезон был успешным для татарстанского автоспорта: экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-Мастер» в очередной раз выиграл популярный ралли-рейд «Дакар»; значимых результатов добились спортсмены на чемпионате мира по ралли-кроссу.

«Сегодня развитию автомобильного спорта в Татарстане уделяется большое внимание. В республике сформирована серьезная школа: у нас богатые традиции, налажена инфраструктура, а главное — есть люди, поддерживающие этот вид спорта. Хочу поблагодарить ветеранов автомобильного спорта, а также отметить большой вклад спонсоров. Автомобильные гонки — достаточно дорогой вид спорта, требующий серьезных вложений», — цитирует Минниханова пресс-служба казанского Кремля.

Президент призвал спортсменов готовиться к следующему сезону. Тем более в 2020 году будут отмечаться 100-летие ТАССР и 75-я годовщина Великой Победы.

«Каждая гонка должна пройти достойно. Нужно готовить автомобили и механиков. Победа — это заслуга не одного гонщика, а результат командной работы», — сказал Минниханов.

Затем он вручил государственные награды наиболее отличившимся автогонщикам этого сезона.