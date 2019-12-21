Здравомыслящий человек поймет начальник алтайской Росгвардии прокомментировал стрельбу здания в Москве

Врио начальника Управления Росгвардии по Алтайскому краю полковник Владимир Денисов назвал вопиющим инцидентом, не поддающимся объяснению, нападение на сотрудников ФСБ в Москве. Об этом он сказал на пресс-конференции, подводя итоги работы ведомства в 2019 году. По его словам, приказ о повышенной готовности в Алтайский край пока не поступал, так как не установлена цель нападавшего.

Как рассказал Владимир Денисов, усиленных вариантов работы в связи со стрельбой у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве не вводили в краевой Росгвардии. Он объяснил, что сейчас силовикам предстоит установить, кто или что может стоять за этим нападением: какие-либо радикальные движения или структуры. «Скорее всего, это было показательно. Сейчас установят личность, от этой личности будут «плясать», откуда растут ноги у этого инцидента», — пояснил начальник Росгвардии.

Будучи сотрудником правоохранительных органов с многолетним стажем, он с сожалением прокомментировал московскую трагедию. «Вопиющий инцидент, связанный непосредственно с тем, что сегодня [20 декабря] профессиональный день сотрудника ФСБ. Наверняка, они хотели сделать вызов или показать что-то. Это глупость. Это маразм! Нельзя показать, что ты герой, убив кого-то! Не вы наделяли этого человека жизнью, не вам ее отбирать. Тому, кто из-за угла, исподтишка расстрелял наряд ФСБ, это чести не делает. Даже если исламская или какая-то другая [террористическая] организация возьмет это на себя, нормальный здравомыслящий человек все поймет. Когда стреляешь исподтишка: «Меня не видят, а я их вижу. Вот я их сейчас…» — по большей мере, это действие, не поддающееся объяснению», — поделился Владимир Денисов.

Также на пресс-конференции он подвел итоги работы краевой Росгвардии в 2019 году. Врио начальника ведомства рассказал, что все поставленные задачи были выполнены. Так, Владимир Денисов привел интересные данные статистики по надзору за оборотом оружия. На данный момент в Алтайском крае под контролем сотрудников подразделений лицензионно-разрешительной работы находится более 3 тысяч единиц служебного оружия, почти 87 тысяч гражданского оружия, при том, что владеют ими 56 тысяч человек. Более того, за нарушения в сфере оружия было составлено около 2,5 тысяч протоколов, из незаконного оборота изъято 76 единиц огнестрельного оружия, более 3 тысяч боеприпасов.

Кроме того, за год гвардейцы задержали около 8,8 тысяч правонарушителей, из них 740 находились в розыске на различных уровнях, в том числе федеральном. Более 550 дел в текущем году раскрыли сотрудники Росгвардии. Также алтайские спецподразделения работали и за пределами региона. К примеру, 70 бойцов ОМОНа было направлено в сводный отряд в Ингушетию, где они около трех месяцев выполняли служебные и боевые задачи. Данный отряд участвовал в 80 спецоперациях, в ходе которых был уничтожен участник одного из незаконных вооруженных формирований и изъято одно самодельное взрывное устройство весом 5 кг в тротиловом эквиваленте, а также две гранаты и 106 единиц оружия. «Наши бойцы ОМОНа с честью выполнили поставленные задачи», — заключил Владимир Денисов.