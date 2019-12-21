Си Цзиньпин обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Китая

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Президент США Дональд Трамп и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время…

Kevin Lamarque/Reuters

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин заявил, что США вмешиваются во внутренние дела Китая. Об этом сообщает Reuters.

Во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с китайским лидером, в ходе которого обсуждались вопросы торговли, Си Цзиньпин выразил обеспокоенность позицией Соединенных Штатов в отношении Тайваня, Гонконга, Синьцзяна и Тибета.

Глава Китая назвал политику США по данным вопросам вмешательством во внутренние дела КНР, которое нанесло ущерб интересам Китая и подорвало доверие и сотрудничество между странами.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге.

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