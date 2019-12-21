Путин поддержал идею обсуждения парламентариями ситуации по Украине в «нормандском формате»

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Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Центре международной торговли в…

Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин высказался за идею проведение межпарламентского диалога в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что об этом он заявил в ходе встречи с министром финансов России Антоном Силуановым и лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Идею проведения переговоров по Украине с привлечением парламентов Германии, Франции, России и Украины предложил Медведчук.

Путин назвал идею хорошей и выразил мнение, что российский парламент также положительно встретил инициативу. Он добавил, что поручит проработать соответствующий вопрос.

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