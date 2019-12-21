«Поймал, уел». Первая шутка Путина на пресс-конференции касалась расхождения в цифрах

Ответ на первый вопрос в рамках большой пресс-конференции, который касался погоды и климата, президент России Владимир Путин начал с шутки.

Большая пресс-конференция Путина. 2019 год.

kremlin.ru.

Вопрос затронул темы глобального потепления. Журналист радио «Маяк» Валерий Санфиров спросил, какой ущерб могут нанести России климатические изменения и как в стране намерены сокращать вредные выбросы.

Напомним, в 2019 году Россия присоединилась к Парижским соглашениям по климату.

«Согласно им до 2030 года сокращение вредных выбросов в атмосферу от нашей страны должно составить до 20−30%. Но вы сказали, что до 60%. Вот мне интересно — вы впервые ошиблись или имели что-то особенное?» — спросил Санфиров.

«Поймал, уел», — ответил ему Путин, в шутливой форме говоря о расхождении в цифрах.

После президент перешел к конкретике. По его словам, в соглашении «действительно записана цифра 25−30%, сокращений выбросов в атмосферу, от базового периода, за который принят 1990 год».

«Так делают практически все страны, в том числе ЕС, они приравнивают начало своей работы к 1990 году, делают отсчет с этой даты. Если за 100% взять, минус 30%, останется всего 70%, а если иметь в виду поглощающую способность наших лесов, может, будет и 60%», — разъяснил президент, откуда появились те самые 60%.

Путин также предупредил, что изменение климата может привести к опустыниванию некоторых территорий и росту природных катастроф, что напрямую касается и России.

Смотрите также