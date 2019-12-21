Врачи считают активированный уголь бесполезным при алкогольном отравлении

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Впереди новогодние и рождественские праздники, а с ними череда корпоративов и посиделок с друзьями. В этот период, как сказал бы знаменитый киногерой, пьют даже язвенники и трезвенники, ведущие ЗОЖ. А потом спасаются от похмелья всевозможными сорбентами, в том числе активированным углем. Но это совершенно бесполезное средство при алкогольном отравлении, говорят медики.

Юлия Шевцова, научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии, в [url=]интервью[/url] агентству «Москва» посоветовала тем, кто перепил и тем самым довел себя до состояния алкогольного отравления, принять первым делом 1,5 литра теплой воды с добавлением соды, соли и сахара.

После этого необходимо сразу же вызвать рвоту. Зачастую после этого наступает облегчение. Если же лучше не стало, надо не стесняться и вызывать срочную медицинскую помощь.

Врачи считают активированный уголь бесполезным при алкогольном отравлении

Шевцова добавила, что после алкогольных возлияний активированный уголь или другие сорбенты бесполезны.

«Бытует мнение, что при отравлении некачественным алкоголем нужно принять алкоголь качественный. Такой способ опасен», — объявила врач. 

Юлия Шевцова добавила, что после суррогата симптомы отравления немного отличаются.

«Картина немного меняется при отравлении некачественным алкоголем или опасными суррогатами — возникают тошнота и рвота, а при дальнейшем употреблении — боль в животе, жидкий стул, холодный липкий пот, помутнение сознания, пелена перед глазами, вялость», — поведала врач.

Она посоветовала не тратить время на сорбенты, но вызвать рвоту и немедленно вызвать бригаду людей в белых халатах.