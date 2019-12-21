Татарские встречи на берегу Персидского залива: Марат Кабаев

Татарские встречи на берегу Персидского залива — одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, и каждый из них оставил в моей жизни свой след, подарив драгоценные минуты дружеского общения. Но в силу каких-то ментальных особенностей, «татарские встречи» (как я их обозначил в заглавии этой статьи), стали для меня знаковыми, словно очертив ареал некого культурного единства.

Марат Кабаев – общественный деятель, выдающийся спортсмен, тренер, личность многогранная и яркая, человек способный повести за собой коллектив, будь то спортсмены или производственники, политики или бизнесмены. Скажу сразу – это суровый, немногословный человек, но, если он видит в Вас открытость, искренность, более приятного и доброжелательного собеседника, чем Кабаев — не найти.

Мы сидели в окружении моих детей и внуков, и Марат все более и более открывался, как яркий и разносторонний человек. У нас было так много точек соприкосновения, что в статье трудно выделить главное, что волновало нас во время наших «татарских встреч». Скажу от себя, как бы глядя со стороны.

Хорошо, что есть такие друзья, как Марат Кабаев – мастер спорта СССР, с котором можно разделить радости и тревоги за российский футбол, поговорить о его прошлом и будущем. Марату есть, что вспомнить. Это и игры в 1981 году за молодежную сборную СССР на международном турнире, проходившем во Франции, и участие в 1983 году в играх за олимпийскую сборную СССР. Но главное его многолетняя тренерская работа, понимание, что будущее отечественного футбола напрямую зависит от создания условий опережающего развития детско-юношеского футбола, системного укрепления материально-технической базы, повышения зрительского интереса к российским соревнованиям по футболу.

Для меня футбол — это нечто большее, чем спорт. Я убежден, что Дух народа (как понимал его Гегель) открывается в этом действе, создавая особое пространство планетарной культуры. Так, что у нас было, о чем поговорить с выдающимся футболистом Маратом Кабаевым.

Особенно, интересными мне показались воспоминания Марата Кабаева о его пребывании в ОАЭ в качестве тренера молодежной сборной Узбекистана по футболу. Однако, наиболее полным, мне представляется его рассказ об этом, прозвучавший в его интервью для газеты «Бизнес ОНЛАЙН»: «Помню, когда я был главным тренером молодежной сборной Узбекистана, — вспоминает Марат Кабаев, — поехали мы в Дубаи на сборы. И так получилось, что мы попали туда в самый разгар уразы, в месяц Рамадан. И ребята (7 человек из команды), несмотря на тренировки, держали пост. Конечно, я мог им сказать, чтобы они не ослабляли себя, но меня что-то останавливало. Поэтому я разрешил: пожалуйста, кто может — пусть держит. И действительно, команду это не ослабило, а, возможно, даже наоборот. Мы со счетом 5:0 обыграли сборную Эмиратов, так что нам даже звонили и удивлялись: «Вы там с дворовой командой играли, что ли?» (Подробнее на «БИЗНЕС Online»:

Вся моя семья – футбольные болельщики.Многогранность личности Марата Кабаева, позволяла нам легко переходить на темы, связанные с его общественной деятельностью, социальным предпринимательством, поддержкой исламского бизнеса, имеющего свою ярко выраженную специфику.

На сегодняшний день Марат Кабаев является Президентом Международной ассоциации исламского бизнеса. Примечательно, что возглавить ассоциацию предпринимателей — мусульман России в Казани Кабаеву предложил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Марат рассказывал, что это произошло не случайно, а явилось результатом его долгих и доверительных отношений с муфтием, который сделал ему предложение, «от которого он не мог отказаться». В то время у Кабаева было достаточно причин резко поменять жизнь, но главное, думаю, он просто созрел для масштабной общественной деятельности. Начав в Казани, он переехал в Москву, где открыл головной офис ассоциации, начал наращивать международные связи, и сегодня, возглавляемая им организация успешно работает во многих странах мира, имея свои представительства в более чем 20 странах: Арабских Эмиратах, Турции, Саудовской Аравии, Ливан, Сирии, Иордании и др.

Открытие представительства МАИБ в Стокгольме.Совсем недавно мы с моим сыном Исхаком принимали участие в открытии представительства МАИБ в Стокгольме, и наши «татарские встречи» с Маратом Кабаевым получили свое продолжение в Швеции.

Для меня в разговоре с Кабаевым о бизнесе было важно, что многие направления предпринимательской деятельности, связанные с исламскими традициями и, прежде всего, производством продукции с маркировкой «халяль» получают благодаря возглавляемой им ассоциации системную поддержку.

Исмагил Шангареев и Марат Кабаев.Для мусульман, и особенно в странах, где доминируют христианские или иные традиции, очень важно, чтобы работала международная система халяль, которая, кстати, является одной из лучших систем контроля качества. Конечно, Международная ассоциация исламского бизнеса, которую возглавляет Марат Кабаев решает многие масштабные процессы, реализует самые различные бизнес проекты, но, именно исламские особенности организации бизнеса, и прежде всего, халяль-индустрия, являются, на мой взгляд, ее ключевым назначением.

Одним из самых ярких моментов общения с Маратом Кабаевым на берегу Персидского залива была встреча в кофейне Дубай Молла, которая плавно перетекла в маленькое путешествие на традиционной арабской лодке вдоль знаменитых поющих фонтанов. Надо сказать, что это была встреча, на которой присутствовало очень много наших общих с Маратом Кабаевым друзей из Татарстана и Дубая. На память осталось фото и очень добрые в воспоминания.

Татарские встречи.Здесь же состоялся очень важный разговор, который из обмена мнениями перешел в обсуждение крупного литературного проекта — создание книги «Ислам и мир:Восток глазами классиков». Впереди на груповом фото все участники будущего проекта: Марат Кабаев, Исмагил Шангареев и Нурали Латыпов. Каждый из нас взял на себя в тот день обязательства, которые как мне кажется, были с честью выполненны.

См. видео встречи:

Марат Кабаев, Исмагил Шангареев и Нурали Латыпов.В предисловии к вышедшей в 2017 году книге «Ислам и мир: Восток глазами классиков Марат Кабаев писал: «Книга «Ислам и мир» по заголовку дерзко перекликается с заголовком великого романа Льва Толстого «Война и мир», где рассматриваются глобальные проблемы войны и мира, и в первую очередь мира как общества. В отличие от этого классического сюжета, книга «Ислам и мир» построена не на противопоставлении фундаментальных явлений истории, а на единстве исламских и общечеловеческих духовных ценностей». Далее, он особо подчеркивает: «Не секрет, что в наши дни ислам в общественном сознании Запада воспринимается как некая агрессивная реальность. К сожалению, человеческая природа такова, что зачастую враждебно воспринимается то, что непонятно, непостижимо обыденным сознанием. И здесь, как никогда, своевременным представляется обращение к историческому опыту постижения подлинных смыслов ислама, квинтэссенцией которого, как это ни парадоксально, являются бессмертные творения, созданные в лоне западной литературы. Диалог культур и цивилизаций, заложен в фундамент того, что мы называем сегодня классической литературой».

Сегодня эта книга – бестселлер, она представлена на всех книжных интернет ресурсах, мне поступает много положительных отзывов, пишут специалисты и простые люди, для которых эта книга стала событием в их духовной жизни.

Обращаясь к аудитории на площадке АСТ – non-fiction, Нурали Латыпов подчеркивал: «Цель книги не просвещение в области основ ислама. Этих книг полно, и они, по сути, повторяют одно и то же. Нашей целью было выстроить свои цивилизационные мостики, стереть границы «наше», «не наше», показать в диалогах об исламе в литературе Запада и России путь к глобальным диалогам культур и народов».

Согласен, задача амбициозная и непростая, но ведь задолго до нас ее блестяще решили Пушкин, Лермонтов, Толстой, Хлебников, Бунин, Монтескье, Гете. Важно особо отметить, что интерес к книге «Ислам и мир: Восток глазами классиков» в исламском мире оказался настолько велик, что мы вынуждены были параллельно с версией для русскоязычного читателя создать версию для перевода на арабский и татарский языки.

Подробнее см. видео:

Вот такие итоги, мы порой подводили после татарских встреч на берегу Персидского залива.

Татарские встречи на берегу Персидского залива — живая история общения, когда татарскость проявлялась как некое родство душ, восходящие к истории нашего народа, глубинам национального духа. Мы татары и этим все сказано. Исмагил Шангареев. Стокгольм, 2019 г.