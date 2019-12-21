Татарские встречи на берегу Персидского Залива: интеграторы социальной реальности

Исмаил Шангареев и Нурали Латыпов

Татарские встречи на берегу Персидского залива — одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь, были разных национальностей, и каждый из них оставил в моей жизни свой след, подарив драгоценные минуты дружеского общения. Но в силу каких-то ментальных особенностей, татарские встречи (как я их обозначил в заглавии этой статьи), стали для меня знаковыми, словно очертив ареал некого культурного единства.

Нурали Латыпов – человек, в котором я вижу, прежде всего, старого доброго друга, с которым меня связывают годы совместного творчества, результатом которого явилась знаковая в моей жизни книга «Ислам и мир: Восток глазами классиков» (2017).

Нурали Латыпов… Люди моего поколения с особым чувством ностальгии по далеким 80-м годам произносят это имя, которое ассоциируется у большинства моих ровесников с временем, когда интеллектуальное преимущество, ценилось больше физического, когда огромная страна, буквально затаив дыхание смотрела, как сражались знатоки, демонстрируя чудеса логики и эрудиции.

Исмагил Шангареев: «Нурали Латыпов – мастер интеллектуальных импровизаций»

Нурали был в то время лучшим из лучших, демонстрируя восточный стиль философского мышления, неторопливый в начале минуты на размышление и молниеносный в ее конце. В такие моменты, когда десятки миллионов людей смотрели на него, образ легендарных восточных мудрецов, проступал сквозь черты Нурали, поражая каким-то особым светом не эрудиции, но мудрости.

В своей статье «Топ-50 героев татар: Социокультурные механизмы развития Татарского мира», Тимур Исхаков писал: «Нурали Латыпов – философ, нейрокибернетик, нейробиолог, писатель (лауреат литературной премии «Золотой теленок»), политолог, блестящий аналитик, эрудит (обладатель первой в истории клуба «Что? Где? Когда?» «Хрустальной Совы», яркий самобытный художник (12-кратный обладатель Гран-при международных выставок карикатур). И речь не о том, что в 80-х он был самым ярким «знатоком», редкой эрудицией которым восхищались десятки миллионов телезрителей, а о том, что сегодня он важен для Татарского мира как живая легенда, как образ современной татарской культуры в ее лучших проявлениях».

Не могу не согласиться со своим коллегой по Евразийской Академии Телевидения и Радио (ЕАТР) Тимуром Исхаковым в том, что Латыпов сегодня исключительно важен для Татарского мира, что нам сегодня может более чем вчера – в далекие 80-е, нужны интеллектуальные лидеры нации.

В те далекие годы не было понятия интегратор. Оно появилось недавно — в эру цифровых технологий. Но то, кем действительно был Латыпов по своей сути, можно сказать сегодня одним словом – «интегратор». И вполне закономерно, что, завершив свою деятельность в качестве ключевого игрока программы «Что? Где? Когда?», Латыпов занялся проблемами моделирования социальной реальности, создал уникальную в своем роде «Лабораторию нелинейных решений».

Многое из того, что написано Нурали Латыповым, в последние годы создавалось на моих глазах, так как свое творческое вдохновение он черпал только на берегах Персидского залива.

См. видео: Нурали Латыпов размышляет о смыслах духовного развития, вложенных в книгу «Ислам и мир: Восток глазами классиков».

В этой связи, хотелось бы сделать краткий обзор любимых мест Нурали Латыпова в ОАЭ, многие из которых связаны с нашим общим творческим проектом – серии статей по истории татарского мира, исламской культуры, истории российской цивилизации и книгой «Ислам и мир: Восток глазами классиков». Думаю, говоря о «латыповских местах в ОАЭ», надо сказать, прежде всего, об Эмирате Шарджа, где Нурали любил в первую очередь останавливаться, посещая ОАЭ.

Здесь были для него два знаковых места, где он особенно любил проводить время. У меня в гостях, прямо на берегу моря, где мы могли и побеседовать обо всем на свете, и поспорить, и сделать совместный заплыв. Впрочем, здесь с ним было трудно соревноваться, плавал он километрами, показывая иногда чудеса выносливости.

Исмаил Шангареев и Нурали Латыпов (эмират Шарджа, ОАЭ).

Нурали хороший повар, хотя на пляже у нас было много помощников. После заплыва всегда хочется, чего-нибудь мясного. Хорошая трапеза на берегу Персидского залива, предрасполагает к неторопливой беседе. В такие минуты рождаются новые идеи, возникают проекты, которые в условиях кабинета просто не придут в голову.

Берег Персидского залива, шум волн, отсутствие зажатости и скованности пространств и, главное особое ощущение времени (песок, волны), создают особую творческую атмосферу. Дубай в отличии от эмиратов Шарджи, Аджмана и Рас-эль-Хайма для Нурали Латыпова был в меньшей степени пространством творчества. Дубай для него скорее политическая площадка, где идеи Латыпова вызывают интерес в разных политических кругах. Его знаменитая Лаборатория нелинейных решений, сегодня особенно востребована, как руководство к действию в области государственного управления.

Полагаю, что наши встречи с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Дубае были плодотворными для Нурали, которому есть, что предложить современному Татарстану в плане оптимальных политических решений, социальных проектов, интеллектуальных инноваций.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, Исмаил Шангареев и Нурали Латыпов (Дубай, ОАЭ).

Рустам Минниханов — единственный из руководителей регионов Российской Федерации, кто решает задачи не как чиновник-управленец, а как кризис-менеджер, экономист – практик, который сразу оценивает все риски и преференции от конкретных контактов на международном уровне. И главное, он четко определяет приоритеты человека, его интересов, культуры, духовных ценностей.

По сути, Рустам Минниханов — это интегратор политических действий и эффективных решений, в условиях, когда требуется не только деловая хватка, но и, прежде всего, культурологический поход, учитывающий религиозную составляющую политики потенциальных партнеров Российской Федерации, и, в первую очередь, ОАЭ.

Премьер-министр Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, наследный принц Дубая- Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум, президент Татарстана Рустам Минниханов и Исмаил Шангареев на Инвестиционном форуме (Дубай, ОАЭ).

Вот, что об этом говорит сам глава Татарстана: «Для работы с исламским миром президент Владимир Владимирович Путин определил меня координатором. Это говорит о том, что мы не только в рамках своего субъекта работаем, но и в интересах всего нашего российского государства. Я считаю, что это очень важный фактор, когда мы получаем поддержку, и в целом наша страна получает плюс от того, что Татарстан берет на себя инициативу».

В качестве примера могу сказать, что эта культурологическая «кругосветность» с акцентом на исламские ценности в решении конкретных задач, позволила Рустаму Минниханнову наладить российско-арабский диалог в ОАЭ, оперативно решить многие вопросы, которые требовали длительного обсуждения. Я был свидетелем эффективности его работы, и зная особенности бизнеса в ОАЭ, не мог скрыть своего восхищения, как этот человек работает на конечный результат.

См. видео: Деловые встречи на инвестиционном форуме (Дубай, ОАЭ).

Вот конкретный пример того, как надо подходить к исламской проблематике, которая может быть эффективным социокультурным механизмом развития, раскрытия потенциала исламских идей как неотъемлемой части российской цивилизации, Платформы продуманного взаимодействия, доверия и взаимоуважения в таких тонких сферах как культура, язык, религия.

Хочется особо отметить, что Президент Татарстана Рустам Минниханов работает в ОАЭ в привычной для него манере, лично участвуя в решении каждого конкретного вопроса. Это его особый стиль руководства, который вывел Республику Татарстана в лидеры среди всех российских регионов.

Татарские встречи на берегу Персидского залива — живая история общения, когда татарскость проявлялась как некое родство душ, восходящие к истории нашего народа, глубинам национального духа. Мы татары, и этим все сказано.

Исмаил Шангареев. Брюссель, 2019 г.