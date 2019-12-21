Правительство снизит порог нештрафуемого превышения скорости до 10 км/ч

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее высказывал сомнение в необходимости этой меры.

Вице-премьер Максим Акимов сообщил, что правительство намерено снизить порог нештрафуемого превышения скорости вдвое. Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее высказывал сомнение в необходимости этой меры, но теперь известно, что она будет «точно» принята.

Как сообщает РИА Новости, Акимов напомнил, что текущий порог превышения составляет 20 км/ч. Планируется установить его на уровне 10 км/ч, при этом сбоев техники и ложных штрафов не ожидается.

«Делать мы это точно будем – у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога», – сказал он.