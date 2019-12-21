Звезда проекта «Дом-2» Саша Черно сбежала из программы «Бородина против Бузовой», чтобы съесть шаурму

Как известно, последний выпуск программы «Бородина против Бузовой» была посвящена годовщине свадьбы Саши Черно и Иосифа Оганесяна. Однако звезда реалити-шоу покинула съемки, как потом оказалось, чтобы съесть шаурму.

Супруга Иосифа Оганеасяна устроила истерику, начала кричать, зачем показывать всю эту грязь, а затем в привычной для себя манере покинула студию. Телеведущая Ксения Собчак отправилась за будущей мамочкой, а когда застала ее в гримерке, Саша Черно сидела и ела шаурму.

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