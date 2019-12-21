«Ольга Рапунцель врет про квартиру»: Татьяна Африкантова поделилась правдой об участниках проекта «Дом-2»

Мать звезды проекта «Дом-2» Марины Африкантовой и экс-участница реалити-шоу Татьяна Владимировна раскрыла правду о некоторых действующих парах в Периметре. Так, по словам женщины, Ольга Рапунцель давно купила квартиру в Москве, но молчит об этом.

По поводу выигрыша Марины Африкантовой ее мать отметила, что все квартиры на данный момент принадлежат ей, а вот дочери обязательно нужно продать машину, выигранную на «Человеке года», и купить себе жилье, ведь в случае развода у нее ничего не будет. Также Татьяна Владимировна отметила, что в ближайшее время проект ненадолго закроют, всех нерейтинговых участников отправят домой, а остальных — на Сейшелы.

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