Рабочая неделя жительниц Республики Алтай оказалась одной самых коротких России

Республика Алтай вошла в тройку регионов-лидеров, на территории которых рабочая неделя для женщин длится меньше всего. Соответствующие данные опубликовал на своем сайте Росстат. При этом, как следует из отчета ведомства, в целом по стране россиянки стали больше времени проводить на работе.

Согласно статистическим данным, меньше всего россиянки работают в Мурманской области – всего 28,7 часов в неделю в среднем. В Ненецком автономном округе показатель составляет 29,6 часов в неделю. Тройку лидеров замкнула Республика Алтай, где женщины проводят на работе еженедельно только по 29,7 часов. Отметим, что в соседнем Алтайском крае трудовая неделя для женщин длится уже 34,1 часов. Это далеко не самый высокий показатель, он даже не превышает средние по стране 35,4 часа в неделю. Например, в Рязанской области женщины работают по 37,8 часов в неделю, в Еврейской автономной и Воронежской областях – по 37,9 часов, а жительницам Калининградской области приходится проводить на работе и вовсе по 38,2 часа за неделю.

Отметим, что в 2018 году средняя продолжительность рабочей недели у россиянок составляла 35,3 часа. Как объяснил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов порталу News.ru, увеличение продолжительности трудовой недели у россиянок может говорить о том, что в числе занятого населения сократилась доля молодежи. В целом же, по его словам, на количестве отработанных часов в разных регионах сказывается состояние рынка труда, в том числе фактор частичной занятости студентов.

Также отметим, что в октябре Госдума РФ приняла закон о сокращенном рабочем дне для жительниц сел, что особо актуально для Алтайского края. Теперь они будут работать не более 36 часов в неделю вместо прежних 40. Зарплата при этом должна остаться на прежнем уровне.