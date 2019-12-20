«Развод пошёл на пользу»: Лолита Милявская раскрыла секрет похудения на 14 кг

После того как эстрадная звезда Лолита Милявская разорвала отношения с мужем Дмитрием Ивановым, она сбросила 14 кг веса. По словам артистки, развод с супругом пошёл её внешности на пользу. Певица не стала утаивать, каким образом она добилась таких впечатляющих результатов, и раскрыла секрет своего похудения. Поклонники Лолиты Милявской не устают адресовать ей хвалебные комментарии в соцсетях, восхищаясь её потрясающим преображением. Исполнительница теперь всячески подчёркивает свою фигуру облегающими нарядами, но вместе с уходом 14-ти килограммов она не утратила своего чувства юмора и умения смеяться над самой собой.

По словам Лолиты Милявской, ради похудения она не меняла свои пищевые пристрастия и не ограничивала себя в еде. «Как ела по 20 раз на день, так и продолжаю есть, ни в чём себе не отказывая», – уверила звезда в беседе с журналистами издания «Собеседник». Сбросить килограммы артистке помог эндокринолог, назначивший ей сдачу нужных анализов, которые и позволили звезде похудеть.

Кроме того, Лолита Милявская много работает и не сидит на месте. За жизнью экс-возлюбленного Дмитрия Иванова ей следить некогда, да и желания нет – эту страницу исполнительница уже перевернула.