Орешкин рассказал о встречие Путина и Лукашенко

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Reuters

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал об итогах переговоров между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пятницу, 20 декабря, в Санкт-Петербурге состоялась встреча лидеров двух стран.

По словам Орешкина, вопросы в сфере нефти, газа и налогов блокируют финальные договоренности, в связи с чем пока невозможно разработать все дорожные карты. При этом министр отметил, что президенты сумели полностью согласовать вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка.

Орешкин напомнил, что должно быть разработана 31 дорожная карта.

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