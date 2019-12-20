Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Валерий Мельников/РИА «Новости»
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России «исчезло напрочь» желание присоединиться к Группе семи. Об этом информирует ТАСС.
Он отметил, что никто не поинтересовался о наличии желания возвращаться в G7 у России.
Рябков также добавил, что это желание пошло на спад еще до выхода «семерки» из российского председательства в 2014 году.
«А потом оно исчезло напрочь» — подытожил он.
С данными словами Рябков выступил на площадке дискуссионного клуба «Валдай».
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