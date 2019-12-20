Лукашенко рассказал о «колоссальном прогрессе» в сотрудничестве с РФ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Ronald Zak/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о колоссальном прогрессе в развитии сотрудничества с Россией, пишет ТАСС.

Однако, по его словам, двум странам есть над чем работать по линии создания Союзного государства.

«Мы действительно сделали очень многое. И не только в социальном плане . Мы очень многое сделали в экономике», — Сказал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что после развала Советского Союза Белоруссия и Россия «далеко друг от друга не ушли» ни в экономике, ни в политике, ни в социальном плане.

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