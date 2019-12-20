Глава Приамурья рассказал, до скольки будет веселиться и что хочет получить от Деда Мороза

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о своем новогоднем желании и «батарейке», сообщает РИА «Новости».

Василий Орлов

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Орлов рассказал, что в час ночи уже хочет спать, поэтому отмечать Новый год будет в кругу семьи.

«У меня не хватает „батарейки“, чтобы до шести утра веселиться. Подарки пока не купил», — отметил губернатор.

«Я бы попросил у Деда Мороза, чтобы в сутках было 30 часов, чтобы все успевать», — сказал Орлов.

Ранее он провел в своем Instagram опрос о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 число.

По его результатам в Амурской области последний день уходящего года объявлен нерабочим.

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