Азербайджанское «воображаемое сообщество» Нагорного Карабаха — NovostiNK — Новости Армении

20 декабря 2019, 22:00 — NovostiNK В 80-ые годы минувшего века британский ученый Бенедикт Андерсон в рамках разработанной им теории нации предложил довольно противоречивую концепцию «Воображаемые сообщества» (imagined community), для обоснования и обеспечения восприятия которого он столкнулся с большими трудностями. Вот сегодня существование «азербайджанской общины Нагорного Карабаха» могло послужить для него хорошим обоснованием того, как посредством воображения и «политической инженерии» группы людей можно создать сообщество и пытаться придать ему идентичность и определенные интересы.

Все пострадавшие от возникшего из-за безответственной и агрессивной политики Азербайджана конфликта беженцы, включая армян, чудом спасшихся от массовых погромов в Сумгаите, Баку и Кировабаде, имеют индивидуальные права. Однако Азербайджан пытается предоставить азербайджанским беженцам Нагорного Карабаха также коллективное право – с замаскированным намерением, что они также имеют право играть роль в определении статуса Арцаха. Таким образом предпринимается попытка подорвать реализацию права народа Нагорного Карабаха на самоопределение свободно и без ограничений. Право, предусмотренное не только международными нормами, но также обоснованное историческими и моральными аргументами и закрепленное победой в навязанной войне.

Придумывание этого азербайджанского «воображаемого сообщества» Нагорного Карабаха служит реваншизму Азербайджана – стремлению вернуть территорию Нагорного Карабаха любым способом. В противном случае это могла быть и неправительственная организация, занимающаяся защитой прав беженцев, но никак не претендующая на то, чтобы быть общиной.

Другой пункт, который в данном контексте продвигают азербайджанские пропагандисты, заключается в том, что в Нагорном Карабахе нет народа, а есть две общины – армянская и азербайджанская. Это простая семантическая уловка, целью которой является вновь препятствовать политической субъектности народа Арцаха.

В этом контексте утверждение Азербайджана заключается в том, что политически самоорганизоваться, иметь государство может только народ, а община может быть только частью более крупной единицы – в лучшем случае с возможностью самоуправления. По этой логике можно утверждать, что нет азербайджанского народа, а есть лишь армянская и азербайджанская общины Баку, армянская и азербайджанская общины Сумгаита, талышская и лезгинская общины и так далее. И поскольку не все общины участвовали в процессе создания азербайджанского государства, то существование этого государства не может считаться полностью легитимным.

В любом случае, на протяжении многих лет Азербайджан «воображал» и «придумал» эту общину, пытался поставить знак равенства между Республикой Арцах и ней, чтобы подключить ее к переговорному процессу. Это их стратегия, и нет ничего странного в том, что они будут продолжать делать это, прилагая большие усилия.

Непонятно то, что в Армении начали верить в существование этого «воображаемого сообщества», и особенно в последние дни заметен определенный коллективный страх. Этим очень активно пользуется азербайджанская пропаганда: мол, армяне также вынуждены будут признать, что армяне и азербайджанцы Нагорного Карабаха равны, что азербайджанская община также является стороной конфликта.

Такого нет и быть не может. Сколько угодно сопредседателей могут посещать азербайджанских беженцев, это ничего не изменит. Нельзя отдавать дань азербайджанскому воображению – по искажению сути конфликта и причин его возникновения. Тактические дискуссии по формату переговоров не должны ставить под сомнение фундаментальные цели армянской стороны, минимальное из которых – свободный и безопасный Арцах.

Что касается азербайджанской общины Нагорного Карабаха, то следует четко отметить, что нет группы людей с такой коллективной идентичностью, это выдумка. Есть беженцы, и не внутренне перемещенные лица, так как Арцах и Азербайджан уже долгие годы разделены не административной границей, а линией соприкосновения, превращение которой в признанную государственную границу должно быть вопросом времени.

Касающиеся беженцев вопросы являются частью переговорного пакета, и касающиеся их индивидуальных прав проблемы могут быть решены надлежащим образом после урегулирования порождающих конфликт причин.

Автор — Анна Мкртчян