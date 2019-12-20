Под ледником Гренландии найдена Темная река длиной 1,6 тыс. км

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Под ледником Гренландии найдена Темная река длиной 1,6 тыс. км

Ледяной щит Гренландии, который считается одним из самых крупнейших в мире, может скрывать под собой реку протяженностью 1600 километров. Такой вывод сделала международная группа ученых в ходе своего недавнего исследования.

Ученые из Университета Хоккайдо (Япония) и Университета Осло (Норвегия) тщательно проанализировали информацию с радаров, касающуюся высоты скал подо льдами, и на компьютерах смоделировали гренландский рельеф. Каковым же было удивление исследователей, когда на карте проявились очертания реки, содержащей воду в жидком виде, передает The Independent.

Под ледником Гренландии найдена Темная река длиной 1,6 тыс. км

Ученые говорят, что если ошибки быть не может, река простирается под большей частью одного из самых крупных ледяных щитов в мире. Она уже получила название Темная, поскольку полностью скрыта от солнечных лучей.

«Мы узнали, что в Гренландии существует активная и очень крупная подледниковая речная система, хотя некоторая неопределенность все же остается», – поведали авторы исследования.

Темная развила не очень большую скорость, так как ледник над ней тает равномерно. Моделирование показало, что участки ровного дна располагаются на глубине 300-500 метров ниже уровня моря, а в некоторых местах опускается даже ниже 3 километров.

Ученые намерены продолжить дальнейшие исследования ледникового щита Гренландии, чтобы раздобыть как можно больше информации о новой речке.