У жительницы Казани, прилетевшей из Китая, обнаружили 53 коралла: «Это рекорд»

Жительница Казани, которая отдыхала в Китае, привезла в столицу Татарстана 53 коралла, но не довезла их до дома, так как была задержана таможенниками. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской таможни.

Пассажирка авиарейса Санья — Казань шла через «зеленый коридор», между тем разрешительных документов на ввоз кораллов у женщины не оказалось. Согласно данным экспертизы, при ней были мадрепоровые кораллы, которые подпадают под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

По словам начальника таможенного поста аэропорта «Казань» Мирзанура Гараева, туристы, которые возвращаются с отдыха из Китая, довольно часто привозят с собой на память кораллы, не зная, что их нельзя завозить без соответствующих документов. «В среднем на каждом авиарейсе из Саньи мы выявляем у пассажиров по 2−4 коралла. 53 — это своеобразный рекорд», — добавил Гараев.

В отношении жительницы Казани возбуждено два административных дела — по статьям о незадекларированных товарах и о несоблюдении запретов на ввоз товаров на территорию страны.