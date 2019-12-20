Каменский район остался бюджета 2020 из-за демарша депутатов очередной сессии

Большинство депутатов Каменского райсобрания проигнорировало очередную сессию представительного органа, которая была назначена на 20 декабря, где в том числе должен был утверждаться бюджет на 2020 год. В итоге заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. Как прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА «Банкфакс» председатель райсобрания Виктор Кашицин, о причинах такого поведения своих коллег он не в курсе, однако полагает, что говорить о целенаправленном срыве сессии преждевременно.

На повестке заседания 20 декабря стояли вопросы о принятии Устава Каменского района, бюджета муниципального образования на 2020 год, принятие правил землепользования и застройки в ряде сельсоветов и т. д. Отдельно стоит отметить вопрос о представлении Каменского межрайонного прокурора об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. К рассмотрению этих тем райсобрание так и не приступило: на сессию явилось только семеро депутатов из 18.

По словам Виктора Кашицина, ему доподлинно не известно, чем вызвана такая низкая явка. Он не исключает, что его коллегам помешали прийти какие-либо непреодолимые обстоятельства – болезнь, командировка и т. п. Говорить о спланированном срыве сессии, как считает председатель, до выяснения причин преждевременно. Он также отметил, что, вероятнее всего, в ближайшее время будет запланирована внеочередная сессия с той же повесткой, что и 20 декабря, но точную дату Виктор Кашицин назвать пока не смог.

Отметим, что ранее депутаты Каменского горсовета также саботировали две внеочередных сессии подряд. Правда, тогда речь шла о негласном бойкоте со стороны оппозиционных фракций. Причиной демарша стало небрежное отношение исполнительной ветви власти к представительной. Это якобы выражалось даже в документообороте: материалы, направленные в Каменский горсовет администрацией района, были оформлены с нарушениями, и принимать на их основе решение по налоговой ставке было бы неправильно. Тогда «идейным вдохновителем» протеста наблюдатели считали депутата АКЗС Василия Железовского. Сам он не отрицал, что имеет отношение к бойкоту. Однако в случае со срывом сессии Каменского райсобрания 20 декабря, он, по его собственным словам, никоим образом не причастен. Он также предположил в беседе с корреспондентом ИА «Банкфакс», что бойкот в райсобрании был вызван недовольством работой районной администрации, отметившейся в целой череде скандалов за минувший год.

Также стоит упомянуть, что в последний раз депутаты Каменского района прибегали к такого рода протестам в сентябре 2018 года, когда народным избранникам предстояло выбрать временного главу после отстранения Федора Найдена. Тогда на сессию явилось только восемь человек, что не позволило собрать кворум.

Напомним, в конце октября депутаты райсобрания инициировали голосование в порядке опроса, по итогам которого Евгения Гордиенко лишилась полномочий и.о. главы района, полученных при деятельном участии политического блока правительства Алтайского края. Как сообщали источники, представители «голубого дома» пытались вразумить мундепов, но безуспешно.

Евгения Гордиенко обратилась в суд с требованием признать решение райсобрания незаконным и отменить его, а в качестве мер предварительной защиты попросила временно приостановить действие документа. Суд принял соответствующее постановление 31 октября, а 7 ноября удовлетворил иск целиком, при этом отказавшись принимать встречный иск депутатов, которые требовали запретить Гордиенко исполнять полномочия главы. На данный момент в районе сохраняется напряженная обстановка: исполнительная власть испытывает в принятии решений, требующих непосредственного участия депутатов. Так, например, райсобрание недавно отказалось вносить изменения в бюджет муниципалитета, чтобы отразить в нем транш из краевой казны на покупку мусорных контейнеров, ссылаясь на то, что решение не было проработано должным образом на уровне муниципалитета.