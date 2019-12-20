Врачи считают активированный уголь бесполезным при алкогольном отравлении

Впереди новогодние и рождественские праздники, а с ними череда корпоративов и посиделок с друзьями. В этот период, как сказал бы знаменитый киногерой, пьют даже язвенники и трезвенники, ведущие ЗОЖ. А потом спасаются от похмелья всевозможными сорбентами, в том числе активированным углем. Но это совершенно бесполезное средство при алкогольном отравлении, говорят медики.

Юлия Шевцова, научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии, в [url=]интервью[/url] агентству «Москва» посоветовала тем, кто перепил и тем самым довел себя до состояния алкогольного отравления, принять первым делом 1,5 литра теплой воды с добавлением соды, соли и сахара.

После этого необходимо сразу же вызвать рвоту. Зачастую после этого наступает облегчение. Если же лучше не стало, надо не стесняться и вызывать срочную медицинскую помощь.

Шевцова добавила, что после алкогольных возлияний активированный уголь или другие сорбенты бесполезны.

«Бытует мнение, что при отравлении некачественным алкоголем нужно принять алкоголь качественный. Такой способ опасен», — объявила врач.

Юлия Шевцова добавила, что после суррогата симптомы отравления немного отличаются.

«Картина немного меняется при отравлении некачественным алкоголем или опасными суррогатами — возникают тошнота и рвота, а при дальнейшем употреблении — боль в животе, жидкий стул, холодный липкий пот, помутнение сознания, пелена перед глазами, вялость», — поведала врач.

Она посоветовала не тратить время на сорбенты, но вызвать рвоту и немедленно вызвать бригаду людей в белых халатах.