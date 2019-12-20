Новое исследование показало, что в ядре Земли может идти «железный снег»

Во время прослушиваний приглушенных звуков, которые издает наша планета, геологи предположили, что ее ядро может быть покрыто слоем металлической пыли, который имеет огромную толщину. В прошлом данная теория не была поддержана из-за того, что многие ученые посчитали ее неправдоподобной, сообщает портал Новости Планеты.Было весьма трудно решить противоречия между полученными сейсмическими данными и разработанными ранее моделями расплавленного ядра Земли. Сегодня геологи вновь рассматривают теорию о том, что существует некая нечеткая зона минерального «снега». При этом он достаточно мягко падает с внешнего ядра. Это не только сможет прояснить некоторые важные моменты в геологии Земли, но и даст возможность ученым объяснить то, как происходит формирование других, похожих на нашу, планет. Геохимик из США Ник Дигерт говорит о том, что теория странная, но все же она заслуживает внимания. На протяжении многих лет эксперты проводили исследования звуковых волн, которые присутствуют внутри нашей планеты. Они время от времени становятся более медленными, в особенности когда проходят непосредственно через нижние слои, которые находятся во внешнем ядре.Учеными была создана новая модель ядра, которая по словам многих, способна объяснить то, каким именно образом был сформирован наш мир и другие, похожие на нашу Землю, планеты.