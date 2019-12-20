«Оградить детей»: Виктор Томенко хочет запретить продажу снюса

Губернатор Алтайского края в Instagram поддержал идею о запрете продажи снюса. «Обращаюсь к предпринимателям: уберите жевательный табак из продажи!» — эмоционально написал Виктор Томенко.
Отчет Виктора Томенко
Анна Зайкова
Губернатор сообщил, что поручил краевой антинаркотической комиссии разработать и принять меры против продажи снюсов детям. Он напомнил о том, что в Алтайском крае недавно пострадал ребенок.
«Необходимо оградить детей от этой отравы!» — написал Томенко.
Губернатор сообщил, что поддерживает инициативу коллег-губернаторов о полном запрете на реализацию смесей, содержащих никотин, на федеральном уровне.
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