Том Дюмулин, Примож Роглич и Стевен Крёйсвейк стартуют на Тур де Франс-2020

Во время презентации состава велокоманды Jumbo-Visma на 2020 год генеральный менеджер команды Ричард Плюгге объявил, что на Тур де Франс-2020 команда стартует с тремя лидерами – Томом Дюмулином (Tom Dumoulin), Приможем Рогличем (Primoz Roglic) и Стевеном Крёйсвейком (Steven Kruijswijk).

Спринтер Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) будет бороться за победы на этапах Джиро д’Италия и Вуэльты Испании-2020. В плане борьбы за генеральную классификацию на итальянском и испанском Гранд-турах команда Jumbo-Visma рассчитывает на Джорджа Беннетта (George Bennett) и Стевена Крёйсвейка соответственно.

Том Дюмулин дебютирует в цветах команды Jumbo-Visma 5 февраля на Туре Валенсии. Его программа также будет включать Арденнские классики.

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы проанализировали последние пять лет всех Гранд-туров. Изучали, какое влияние играет разделка на финальную классификацию, каким были составы команды, способной завоевать и защитить майку. Мы нашли в этом общий знаменатель – на Тур де Франс надо ехать с сильнейшим из возможных составом. Тогда у нас будет шанс на победу. Мы собираемся сделать всё, чтобы завоевать жёлтую майку. Мы очень счастливы, горды и мотивированы это выполнить. Думаю также, что болельщики команды Jumbo-Visma тоже посчитают очень классной эту идею».

На Тур де Франс трём капитанам будут помогать Ваут ван Арт, Тони Мартин, Лауренс Де Плюс, Сепп Кюсс и Роберт Гесинк.

После трёх успешных лет на Тур де Франс Дилан Груневеген сконцентрируется на двух Гранд-турах. Милан-Сан-Ремо и Brugge-De Panne также в его программе.

Дилан Груневеген: «Каждый год предпочитаю ехать все три Гранд-турах, но надо также учитывать, что мне подходит больше, где будут лучшие шансы. На первых этапах Джиро д’Италия шансов будет много. Мы сразу поняли, что мне надо поехать Джиро. А Вуэльта Испании-2020 стартует в Нидерландах. Четыре года назад, когда я присоединился к команде, я сказал, что хочу выиграть этапы на всех трёх Гранд-турах. И следующий год отлично подходит для достижения этой цели».

Мерейн Зееман, спортивный директор: «Мы долго обсуждали вместе с Диланом вопрос развития его карьеры. Он продлил контракт и останется выступать в нашей команде следующие 4 года. Естественно задуматься о том, что ещё он хочет достичь в карьере. Он подходит к этому очень здраво – выиграть как можно больше гонок и этапы на всех трёх Гранд-турах.

Он поедет Джиро и Вуэльту с наилучшими помощниками. Вуэльта Испании начнётся в Нидерландах с командной гонки. Большей мотивации и представить нельзя. Это фантастический вызов, поэтому Тони Мартин и Йос ван Эмден тоже там стартуют. Эта разделка – цель всей команды. Старт в Нидерландах с двумя шансами в спринте для Дилана Груневегена. Мы хотим добиться успеха».