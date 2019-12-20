В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости в два раза

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поддержала необходимость снизить нештрафуемый порог за превышение скоростного режима на дорогах с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова.

«Делать мы это точно будем — у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога и уходить от ситуации, когда водитель в своей голове всегда прибавляет к скоростному ограничению 20 км/ч, просто интуитивно это делая, считая, что это дозволенный режим. Нет, это не так. Есть правила дорожного движения, их надо соблюдать», — заявил Акимов.

Однако двигаться к этому предлагается аккуратно, в режиме пилотных зон, объясняет он.

«Возможно, если мы будем поддержаны, мы внесем предложения о том, что такое право будет предоставлено либо городам федерального значения, либо миллионникам, либо столицам субъектов Федерации, а может быть, всем городским поселениям право понижать такой скоростной порог для отдельных скоростных режимов… В год такая мера только по городам позволит спасти более 1,8 тыс. жизней людей. Вот это цена вопроса», — подчеркивает вице-премьер.

Он надеется, что все необходимые законодательные решения будут приняты в течение следующего года. «В отношении всей конструкции — мы не достигнем показателей указа, если мы эти меры не реализуем в отношении всей страны довольно быстро — то есть, условно, до 2022−2023 года», — добавил Акимов.