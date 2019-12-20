Опасна здоровья жириновцы вышли пикет из-за аварийного состояния барнаульской горбольницы

20 декабря представители алтайского реготделения ЛДПР организовали пикет, приуроченный к пресс-конференции краевого Минздрава о реорганизации двух барнаульских медучреждений. «Жириновцы» решили воспользоваться ситуацией и напомнить чиновникам о плачевном состоянии еще одной городской больницы, следует из сообщения пресс-службы партийцев.

Как уточнили алтайские либерал-демократы, речь идет о здании городской больницы № 3, расположенной по адресу улица Бехтерева, 26. На днях депутат фракции ЛДПР в Барнаульской городской Думе Дмитрий Ворсин передал обращение заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой с требованием отремонтировать учреждение, под которым подписалась тысяча горожан. После этого представители партии решили выйти на пикет под лозунгами «ЛДПР – голос тысячи барнаульцев!», «Ветхая больница – разваленная медицина!», «ЛДПР предупреждает: № 3 опасна для вашего здоровья».

Как объяснил инициатор акции, помощник депутата Ворсина Петр Кайдаш, день был выбран не случайно. Именно 20 декабря в крае проходила пресс-конференция Минздрава, посвященная реорганизации больниц. «Недавно заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в интервью на телеканале «Россия 1» заявила, что во многих регионах оптимизация здравоохранения была проведена неудачно. Считаю, что Алтайский край должен возглавить список этих субъектов-неудачников. Голиковой вторит с экрана первый зампред правительства России Антон Силуанов с заявлением про ужасное состояние инфраструктуры многих лечебных учреждений. Больница № 3 в центре Барнаула – тому наглядный пример. Здание буквально рассыпается. В нем уже опасно лечиться!» – прокомментировал Кайдаш.

Активист также добавил, что не одобряет политику краевого Минздрава, связанную с оптимизацией ФАПов, больниц и роддомов. «Оптимизация больниц – смерть медицине Алтайского края! Лучше бы мы хвалились хорошей медициной, чем одной из самых высоких елок в стране. ЛДПР призывает власть потратить деньги на ремонт городской больницы. Будем добиваться этого всеми законными способами», — отметил Петр Кайдаш.

Напомним, активист ранее уже привлекал внимание СМИ к этой больнице. Он пикетировал ее с плакатом «Федор Смолов, помоги!» после того, как известный футболист перечислил средства на восстановление Дома культуры в алтайской глубинке. «Неужели только и остается, что уповать на таких футболистов?» — отметил тогда активист.