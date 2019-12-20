Медики назвали 6 предупреждающих сигналов организма об опасных нарушениях

Медики перечислили 6 сигналов, которыми организм привлекает внимание к себе и предупреждает о развитии серьезных заболеваний. Это мыли о суициде, различные боли, онемение в конечностях.

Покалывание и онемение, временный паралич ног или рук могут предупреждать о наступившем инсульте. Особенно, если кроме этих симптомов присутствует также слабость, головокружение и невнятность речи. В данном случае речь может идти о спасении человеческой жизни, поэтому звонить в скорую надо незамедлительно.

Непонятное ощущение страха и панические атаки, которые сопровождаются одышкой, тошнотой и холодным потом, могут указывать на то, что у человека произошел «тихий инфаркт». В отличие от классического, он не дает такую симптоматику, как боль в груди, отмечает «МФ».

Болевые ощущения в левой задней части ноги, когда человек ничего не делает (низкая физическая активность) в некоторых случаях предупреждают об образовавшемся тромбе.

Кровь в моче может быть признаком рака, хотя в большинстве случаев указывает на цистит. В любом случае, дабы не думать о плохом и не накручивать себя, стоит пройти обследование.

Суицидальные мысли указывают на сильнейшую депрессию. И если вовремя не обратиться к психиатру, они не менее опасны, чем инфаркт или инсульт. Только опытный врач-психиатр может подобрать правильные антидепрессанты. После их приема улучшится не только психическое, но и физическое здоровье, так как они взаимосвязаны.