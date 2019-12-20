Уходящий под воду сибирский ледник сняли из космоса

Ледник Купол Вавилова, расположенный на острове Октябрьской Революции архипелага Северная Земля, стремительно уходит под воду и вскоре может стать частью истории. За последние шесть лет он утратил 11 процентов от своей общей массы — это почти 9,5 миллиардов тонн льда.

Ученые ведут наблюдения за ледником Купол Вавилова в течение многих лет. Объект начал уходить под воду не сейчас — из-за глобального потепления явление длится десятилетиями, но в последнее время оно значительно ускорилось. Об этом [url=]сообщает[/url] РИА Новости.

Недавно американские ученые обнародовали видео, на котором показали сибирский ледник из космоса. На кадрах видно, как громадные льдины становятся потоком воды.

В публикации на страницах журнала Geophysical Research Letters говорится, что недавно в воде оказалось западное крыло ледника. Только за минувшие шесть лет ледник утратил 11 процентов своей массы — это 9,5 миллиардов тонн льдов.

Ученые уверены, что в ближайшее десятилетие темпы таяния льдов ускорится, а это угрожает повышением уровня Мирового океана.