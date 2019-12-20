Леонид Слуцкий будет получать в «Рубине» 600 тыс. евро в год

По информации «БИЗНЕС Online», новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий будет получать в клубе оклад в 600 тыс. евро в год. Его контракт рассчитан на пять лет.

Тренер договорился с руководством «Рубина» о том, что в случае хорошего предложения от европейского клуба казанцы не будут препятствовать его уходу.

По нашим данным, бюджет «Рубина» в ближайшей перспективе не изменится, дополнительных вливаний из-за прихода Слуцкого этой зимой не ожидается. Сейчас бюджет казанского клуба находится на уровне 2 млрд рублей в год, и дополнительных средств на трансферы клуб от спонсора — ТАИФа — запрашивать не намерен. Текущая задача — сохранить прописку в РПЛ. Если это удастся, то на сезон 2020/21 в клубе будут готовить команду к борьбе за попадание в пятерку. А пока «Рубин» будет существовать в тех же финансовых условиях.

Напомним, вчера казанский клуб объявил о назначении Слуцкого. В его штаб вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавшие в клубе с Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым.

Должность спортивного директора в клубе занял Олег Яровинский. По нашей информации, его контракт с «Рубином» также рассчитан на пять лет. Ранее менеджер занимал должность начальника селекционного отдела в московском ЦСКА, а затем вместе со Слуцким работал в «Халл Сити» и «Витессе».