Золотодобытчиков изгнали долины реки Ануй спустя полгода после решения суда

Решение Центрального районного суда Барнаула, в соответствии с которым золотодобывающей компании «Ануй» в июле этого года запретили вести свою деятельность в долине одноименной реки в Солонешенском районе, наконец вступило в силу. Об этом сообщает Минприроды Алтайского края. Теперь добытчикам придется покинуть облюбованную территорию, на которой они, как выясняется, все это время продолжали свою деятельность.

Судебный иск природозащитники подали еще в 2018 году. Они требовали запретить «Аную» добычу рассыпного золота в долине одноименной реки и обязать провести рекультивацию земель. Позиция активистов объяснялась тем, что в долине реки существуют популяции редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красные книги России и Алтайского края. Как ни странно, но до того надзорные и экспертные ведомства не замечали редкой флоры и фауны на этой территории, на что и опирался главный инвестор проекта по добыче драгоценного металла Александр Лубенец. Из-за экспертизы рассмотрение дела затянулось, и свой вердикт суд смог огласить только в июле 2019 года. Компания должна была прекратить свою деятельность в речной долине и к концу 2020 года рекультивировать пострадавшие участки земли за счет собственных средств.

Однако компания подала апелляцию, в связи с чем решение суда первой инстанции не могло вступить в силу. Как рассказал корреспонденту ИА «Банкфакс» председатель расположенного неподалеку Топольского сельсовета Михаил Хрущев, все это время золотодобытчики продолжали свою деятельность, пойма реки оказалась перекопана. Несмотря на то, что 18 декабря текущего года апелляционная инстанция утвердила вердикт Центрального районного суда Барнаула, техника с участка до сих пор так и не была выведена, отметил Хрущев. В любом случае, законных оснований продолжать работу у «Ануя» уже нет.

Напомним, что взаимные претензии, переросшие в иск, начались еще с 2013 года, когда упомянутый участок в долине реки выставили на аукцион. Местные жители попросили воспрепятствовать его передаче золотодобытчикам. Но в 2017 году свое заключение по просьбе ООО «Ануй» предоставило КГБУ «Алтайприрода». Согласно этому документу, никакой редкой и исчезающей флоры и фауны на этом участке не было. Именно с этими аргументами старателям удалось обжаловать решение Арбитражного суда Алтайского края, который разрешил администрации Солонешенского района отказать компании в аренде.

Противникам производства удалось получить заключение ведущего научного сотрудника ИВЭП СО РАН Дмитрия Черных, по мнению которого добыча драгметалла на этом участке неприемлема. Защитники природы настаивали, что на территории месторождения находятся редкие виды флоры и фауны. В свою очередь главный инвестор проекта, предприниматель из Новосибирска Александр Лубенец неоднократно выражал свое недоумение: по его мнению, местные жители «ходят по золоту и живут в нищете», не понимая, что новое производство обеспечит крупные поступления в бюджет, а сами «золотари» смогут спонсировать строительство объектов социальной инфраструктуры. Муниципальные власти, наученные горьким опытом общения с предыдущими старателями, к таким обещаниям относились с большим недоверием.