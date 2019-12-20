Разгадана тайна «космической конфеты» в центре Млечного Пути

Некоторое время назад в Сети появился удивительный снимок центра Млечного Пути, похожий на «космическую конфету». Ученые отмечают, что в области наблюдается скопление огромных молекулярных облаков, они являются строительным материалом для образования звезд, сообщает портал Новости Планеты.Облака представляют собой концентрацию плотного газа и пыли низкой температуры. В самом центре фотографии можно наблюдать объект, похожий на «карамельную трость». Его длина составляет 190 световых лет. Как выяснили ученые, эта трость состоит из тончайших нитей ионизированного газа, который излучает радиоволны. По словам Йоханнеса Стагуна из Университета Джона Хопкинса, подобные изображения заставляют по-настоящему восхищаться силами природы. Исследования центра нашей галактики показали, что примерно 80% звезд появились в самом начале становления галактической структуры. Ранее считалось обратное: якобы звезды появлялись постепенно на протяжении миллиардов лет. Также раньше в центральной области произошел мощнейший взрыв звездообразования, который коснулся 100 тысяч сверхновых.