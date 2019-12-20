Ехал домой и пропал: в Челябинске ищут 12-летнего школьника

Уже около суток прошло после того, как стало известно о пропаже 12-летнего мальчика в Челябинске, ехавшего после школы домой. Никакой информации о его возможном местонахождении не поступало. Полиция и волонтеры продолжают поиск.

«В четверг вечером поступило заявление от мамы пропавшего 12-летнего мальчика. Оно зарегистрировано в отделе полиции «Северо-западный» УМВД России по Челябинску. Ведется поиск ребенка», – сказала [url=]РИА Новости[/url] представитель городской полиции.

Как рассказали поисковики из организации «Спас-Легион», ребенок после занятий (около 18:30 по местному времени) сел в городскую маршрутку и сразу же позвонил маме. Но дома он так и не появился. Связь с ним отсутствует. Мальчик был одет в серый пуховик, теплые спортивные штаны и черные ботинки. На голове – зелено-коричневая шапка. С собой был рюкзак черного цвета.