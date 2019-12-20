Составлен рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года

По итогам уходящего года онлайн-сервис «Кино Mail.ru» составил рейтинг самых популярных российских актеров.

Возглавил его Александр Петров. В этом году зрители смогли увидеть его в таких новых художественных фильмах как «Т-34», «Текст», «Герой», «Гоголь» и «Анна». Большинство из них получили хорошие отзывы от зрителей.

А на втором месте в этот раз лидер прошлого года, звезда многосерийной драмы «Мажор» Павел Прилучный. Замкнул тройку лидеров Сергей Бурунов, который известен зрителям по ролям в сериалах «Мылодрама» и «Полицейский с Рублевки».

В первую пятерку также вошли Роман Курцын и Владимир Яглыч.

Первой среди актрис в этом же рейтинге Дарья Мороз. Вывел ее в лидеры проект «Содержанка». Также вошли в рейтинг лучших актрис Светлана Ходченкова, Елена Подкаминская, Любовь Аксенова и Кристина Асмус.

В «Кино Mail.ru» объяснили, что составлялся этот рейтинг с учетом посещений страниц актеров на сайте.