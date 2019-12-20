Названы 5 бюджетных продуктов для похудения

Следить за фигурой стараются многие, но не все понимают, что спорт и питание должны сочетаться, поскольку только в паре они дают хорошие результаты, если нужно снизить вес. При похудении важно сжигать больше калорий, чем потребляешь. Поэтому крайне важно составить рацион так, чтобы он был не только с ограниченным количеством калорий, но и содержал необходимые для организма полезные вещества. К тому же, для многих важно, чтобы продукты были доступными. И эксперты назвали, те продукты, которые удовлетворяют всем этим требованиям. В рационе тех, кто следит за весом, должны присутствовать яйца. Употребление яиц каждый день может принести существенную пользу организму. Но важно запомнить, что съедать следует не боле 1-2 яиц в сутки. Яйца на завтрак могут быстро утолить голод, а также могут обеспечить организм полезными жирными кислотами и целым набором витаминов — А, E, D.

Полезна также и овсяная каша. Но речь идет об овсянке из цельного зерна, либо о хлопьях грубого помола. В таком продукте много клетчатки, которая долгое время помогает сохранять чувство сытости, а долгие углеводы обеспечат приток энергии на 3-4 часа.При похудении полезно есть и гречневую крупу. Она, как и овсянка богата клетчаткой, растительным белком. Все эти элементы помогают в борьбе с лишним весом. Но питаться только одной гречкой не стоит, поскольку она быстро надоедает, и соблюдать ограничения в питании становиться сложно. Капуста – это один из самых дешевых продуктов. При этом даже обычная белокочанная капуста очень полезна. К тому же ее можно готовить по-разному. Капуста также защищает организм от рака кишечника, поэтому она обязательно должна присутствовать в рационе. Полезны для здоровья и яблоки. Они недорогие и низкокалорийные. Яблоки можно есть сырыми, а можно запекать. Польза яблок объясняется тем, что в них содержится пектин. Он очищает кишечник от токсинов.