СМИ выяснили, кем был ликвидированный на Лубянке стрелок

Накануне вечером мужчина открыл огонь на Лубянке в Москве, стреляя в людей и по зданию ФСБ. Один сотрудник ведомства погиб, пятеро ранены. Среди раненых один гражданский. Стрелка ликвидировали. Им оказался Евгений Манюров, 39 лет, житель Подольска.

Как установил канал [url=]РЕН.ТВ[/url], по образованию Манюров был юристом, однако по специальности практически не работал, предпочитая трудиться охранником в ЧОП. Однажды он попытался открыть собственное дело, но быстро разочаровался и оставил эту идею. Главным увлечением мужчины являлся стрелковый спорт. В свое время он даже занимал призовые места на региональных соревнованиях.

В квартире, где жил Манюров, правоохранители провели обыск. Результаты пока неизвестны. Расследование дела взял на себя центральный аппарат СКР. Мотивы преступления устанавливаются.