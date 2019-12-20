Заморозка накопительной части пенсии до 2022 года — что это значит?

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Заморозка накопительной части пенсии коснётся лишь страховых платежей по накопительной части. Впрочем, выплаты по накопительной части получить обратно можно — но уже на иных условиях. Пересматривать программу заморозки власти не будут — взамен устаревшего предложения готовится обновлённое, в основе которого — гарантии. Накопительная пенсионная программа заменится. Разработка новой пенсионной программы ведётся ещё с 2014 года. В 2020 Кабинет министров России окончательно утвердит эту инициативу.

Закон, подписанный президентом РФ, значится под номером 435. В 2014 году функция заморозки пенсионных накоплений только начала действовать: из-за резкого скачка курса доллара и евро страна прошла через дефицит бюджетных средств: в Пенфонде России их не хватало. Ограничение по части накопления пенсии вначале рассматривалось как временное, из-за затяжного кризиса власти России его то и дело продлевали. Решение о заморозке накопительной пенсионной части до 2021 года принято в 2017-м, однако сейчас его продлили до начала 2022-го. Новые продления заморозки накопления пенсии снизят расходы в ПФ приближённо на 635 млрд. рублей. Как утверждает глава Минтруда РФ Максим Топилин, страна сберегла в бюджете до 2 триллионов — за годы действия заморозки.

Расшифровка новых ограничений

Оговоренная в законодательстве заморозка пенсионных накоплений значит, что платежи, взыскиваемые работодателем каждого отдельно взятого работника в ПФ, финансовая поддержка действует лишь в отношении страховых выплат для нынешних пенсионеров. Добавочные платежи по части образования пенсионных накоплений не поступят. Это означает, что страховые уплаты именно в официальный пенсионный фонд, а не в альтернативный ему НПФ, выбранный каждым конкретным физлицом. Другими словами, накопить на пенсию гражданину ничего в эти годы не удастся. Накопительная часть пенсии как таковая не вернётся даже по окончании периода заморозки. Взамен задействуется программа добровольных пенсионных накоплений.

Принцип действия гарантированной пенсионной программы основан на том, что каждое работающее физлицо самостоятельно сформирует свои пенсионные накопления. Они не являются обязательными. Конкретное физлицо, принявшее участие в программе, выберет, сколько данный гражданин отложит на накопительную часть пенсии — 1…6% от действующей заработной платы. Это не значит, что он не заплатит 22% в виде страховой уплаты в Пенфонд России. За 2019 год власти должны принять решение.

Чего ещё ждать россиянам?

Фото: pixabay.com

Законодательная база России по части пенсионных накоплений изменится. Значительное количество планируемых изменений «завязано» на пенсионную реформу, которую Путин затеял ещё в 2018 году. Но грядущие изменения родились неспроста: правительство в лице президента РA разработало ряд мер, направленных на улучшение господдержки для пенсионеров. Бюджетные деньги в рамках официального пенсионного фонда страны сбалансируются по меньшей мере на последующую десятилетку. Гарантированная господдержка пенсионеров окончательно пересмотрится и утвердится за 2020 год.

Изменения в распорядке получения накопительной части пенсии случились из-за постепенного повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Перед началом 2019 года закон определял, что получить пенсионные накопительные выплаты допускается лишь при выходе на пенсию. С 2019 года оформить выплаты по накопительной части пенсии станет возможным лишь при пересечении возрастной отметки. предусмотренной условиями и положениями устаревшей законодательной базы — а именно в 55 лет женщинам и в 60 лет мужчинам.

Чтобы вычислить, сколько пенсионер получит при накоплении определённой суммы к пенсии, применяют константу — ожидаемый период выплаты в 258 месяцев. Он оказывает прямое воздействие на ежемесячные выплаты накопительной части. Величина НЧП равна частному от деления суммы пенсионных накоплений на дату, в которую была получена выписка о выплатах, на ожидаемый интервал выплат.