Возврат страховки при досрочном погашении

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Документ о страховке даёт прокредитованному право расторгнуть договор страхования за последующие две недели со дня досрочной уплаты кредита. Часть страховых выплат он получит за оставшиеся дни в течение 7 банковских дней со дня предоставления соответствующего заявления.

По действующему законодательству, кредит без страховки возможен. За банком же остаётся право его предоставления под завышенный процент. Закон обязывает банки давать исчерпывающие ответы по части страхования. Допускается интервал — полмесяца — когда от страховки в рамках кредитного соглашения можно отказаться добровольно. Банк оставляет за собой право увеличить годовой процент переплаты. Превышение текущей отметки по процентам не допускается.

Законопроект прошёл первичную перепроверку в сентябре 2018 года. но продвижение этого закона застряло. Споры вокруг нового закона, в частности, оставили открытым вопрос, действует ли он в пределах договоров о страховании займа, заключённых до окончательного принятия нового законодательного акта. После очередного обсуждения новое решение обременило потребителей, застраховавших свои кредиты. Новый закон вступает в юридическую силу с 01.09.2020 года, и не действует в отношении оформленных ранее застрахованных потребительских кредитов.

Фото: pixabay.com

Депутаты Госдумы РФ приняли новые изменения в рамках Гражданского кодекса России, закрепивших возможность возврата физлицу, оформившему заём, части внесённой им страховой выплаты по действующему договору и закону. При преждевременном отказе от страховки сумма, заплаченная страховой компании, не вернётся обратно прокредитованному физлицу, если по договору не оговорены другие условия. При досрочном возвращении кредитованным физлицом всей оставшейся части кредита заёмщик не получит обратно страховую сумму в полном объёме, даже когда страховой период не закончился. Условия оговорены в соответствующей статье Гражданского кодекса РФ.