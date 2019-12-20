Корпорация Apple стала рекордсменом по прибыли на рынке смартфонов

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По итогам третьего квартала текущего финансового года американская корпорация Apple стала лучшей по полученной прибыли на мировом рынке смартфонов. При этом общая мировая прибыль стала меньше на 11% в сравнении с таким же периодом 2018 года, о чем сообщила аналитическая компании Counterpoint. Согласно данным отчетности, за июль-сентябрь 2019 года прибыль компании достигла 12 млрд долларов.

Эксперты считают, что снижение прибыли могло возникнуть на фоне расширения линейки моделей средней ценовой категории, тогда как доходы в сегменте дорогих смартфонов у компании сократились. Добиться положительных результатов в третьем квартале среди 10 самых известных брендов смогли только Huawei и Samsung. Анализируя ситуацию с падением продаж дорогих смартфонов, эксперты отмечают, что в этом году наблюдается тенденция по удлинению цикла замены смартфонов премиум-класса. Выпуск новых устройств не повлиял на пользователей. Спросом дорогостоящие гаджеты от Apple по-прежнему пользуются в ЕС, США и Японии. Исходя из данных, предоставленных компаниями, Apple получила 32% мирового дохода и 66% чистой прибыли, на втором месте находится Samsung с её 17% дохода. Успех корейской компании эксперты связывают с выходом на рынок смартфонов серии Galaxy Note 10.Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi также вошли в топ самых продаваемых. Они занимают существенное место в сегменте бюджетных смартфонов.