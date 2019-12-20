Что нас ждет 20 декабря: главное за три минуты

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Что нас ждет 20 декабря: главное за три минуты

Главные события:

  • Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге на неформальном саммите ЕАЭС
  • В Казани состоится общее отчетно-выборное собрание Академии наук РТ
  • Рустам Минниханов примет участие в совместной коллегии ГУ МЧС России по РТ и министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ
  • В Казани пройдет Конгресс работающей молодежи
  • В ГСИ РТ откроется выставка известного российского художника Васи Ложкина

Не забудьте поздравить:

  • Жанна Белицкая, главный художник г. Казани, начальник отдела городского дизайна управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани

Что нас ждет 20 декабря: главное за три минуты

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